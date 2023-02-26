Королёв, Московская область, 26 февраля, 2023, 04:45 — ИА Регнум. Космический корабль «Союз МС-23» пристыковался к Международной космической станции, сменив другой аппарат с неисправной системой терморегулирования. Трансляцию стыковки ведет подмосковный Центр управления полетами ЦУП.

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«Есть касание, есть механический захват», — сказал диктор в ЦУП.

«Союз МС-23» был запущен с Байконура в ночь на 24 февраля. Он прибыл к станции через двое суток. На новом корабле должен вернуться на Землю экипаж корабля «Союз МС-22».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля исполнительный директор по пилотируемым программам госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалёв заявил, что экипаж корабля «Союз МС-22» не сможет вернуться на Землю на американском корабле Crew Dragon, поскольку имеются дополнительные риски, связанные с размещением российских космонавтов.