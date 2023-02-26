Киев, 26 февраля, 2023, 04:33 — ИА Регнум. Проведение «информационного Рамштайна» намерена организовать Украина. Такое заявление сделал 25 февраля глава минкультуры Украины Александр Ткаченко в рамках эфира национального телемарафона «Единые новости».

V.lyaschenko Александр Ткаченко

Ткаченко выразил уверенность в том, что руководство Евросоюза поддержит инициативу Украины о проведении «информационного Рамштайна» и объявит его в ближайшее время. Глава минкультуры Украины предположил, что дискуссия состоится сначала на уровне экспертов, затем — на уровне министров.

Кроме того, Ткаченко выразил уверенность в поддержке Евросоюзом «украинской информационной борьбы».

Напомним, на авиабазе «Рамштайн» в Германии состоялись встречи контактных групп по поддержке Киева странами НАТО и их союзниками. Главными темами для дискуссий на встречах стали поставки вооружения и военной техники Украине.