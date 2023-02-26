На Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,1
В Тихом океане возле острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,1
Саппоро, Япония, 26 февраля, 2023, 04:35 — ИА Регнум. В Тихом океане недалеко от японского острова Хоккайдо произошло землетрясение, сообщает 25 февраля агентство «Киодо Цусин».
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Флаг Японии
Магнитуда землетрясения, по предварительным данным, составила 6,1. Толчки ощущались на значительной части Хоккайдо, а также в северо-восточных районах острова Хонсю.
Очаг землетрясения располагался на глубине 60 километров в Тихом океане вблизи портового города Кусиро.
Японские чрезвычайные службы не располагают сведениями о разрушениях и пострадавших.