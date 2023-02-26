Саппоро, Япония, 26 февраля, 2023, 04:35 — ИА Регнум. В Тихом океане недалеко от японского острова Хоккайдо произошло землетрясение, сообщает 25 февраля агентство «Киодо Цусин».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Японии

Магнитуда землетрясения, по предварительным данным, составила 6,1. Толчки ощущались на значительной части Хоккайдо, а также в северо-восточных районах острова Хонсю.

Очаг землетрясения располагался на глубине 60 километров в Тихом океане вблизи портового города Кусиро.

Японские чрезвычайные службы не располагают сведениями о разрушениях и пострадавших.