Брюссель, 26 февраля, 2023, 04:06 — ИА Регнум. Запрет на транзит ряда товаров через Россию, введенный в рамках санкционных мер Евросоюзом, вредит не России, а международной торговле в целом. Об этом 25 февраля говорится в комментарии российского постпредства при ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Отмечается, что Евросоюз впервые включил запрет на транзит через территорию России ряда товаров в список санкционных мер. По мнению российских представителей, такой шаг можно расценить как попытку оказать давление на торговые связи третьих стран.

«Подобные действия наносят вред не столько России, сколько в целом международной торговле, создавая искусственные препятствия на пути формировавшихся годами наиболее оптимальных маршрутов доставки товаров», — сказано в заявлении постпредства России при ЕС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Евросоюз ввёл запрет на транзит через территорию России европейских товаров и технологий двойного назначения, чтобы избежать обхода антироссийских санкций.