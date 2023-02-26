Токио, 26 февраля, 2023, 04:06 — ИА Регнум. Запасы сжиженного природного газа (СПГ) в Японии за последний год существенно увеличились, сообщает 25 февраля агентство «Киодо Цусин».

妖精書士 Терминал СПГ

Согласно последним данным, запасы СПГ в Японии составили 5,9 млн тонн, что на 17,6% больше, чем годом ранее, и является самым большим показателем с момента появления в 2008 году таких данных.

Девять крупных японских коммунальных предприятий увеличили свои совокупные запасы СПГ на 56% по сравнению с прошлым годом до 2,63 млн тонн. Данный объём превышает средние запасы этих компаний за предыдущие пять лет.

Обеспокоенность по поводу поставок СПГ возросла после того, как Россия сократила поставки в Европейский союз, что вынудило страны — импортеры СПГ искать других поставщиков и усилило глобальную конкуренцию.

Еще одной причиной увеличения запасов СПГ является возможное нарушение поставок газа с проекта «Сахалин-2» на Дальнем Востоке России. Япония покупает в проекте «Сахалин-2», руководимого Россией, около 9% всего импортируемого СПГ.

Напомним, что Япония уменьшила закупки СПГ у России. Также значительно снизился импорт российской нефти.