Вашингтон, 26 февраля, 2023, 04:04 — ИА Регнум. Средства массовой информации Запада распространяют искаженную информацию о ситуации на Украине, обманывая население, написал в своем микроблоге обозреватель телеканала Fox News Кайл Бекер.

Сальватор Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1650

Он потребовал от западной прессы представать доказательства своих утверждений или «заткнуться». Журналист также назвал Украину «коррумпированной недемократической страной» и заявил, что США не должны отправлять своих граждан умирать за политику Киева.

Бекер указал на отсутствие «достойных Пулитцеровской премии» свидетельств, что заставляет его не доверять деятельности западных СМИ. По словам обозревателя, работа прессы на Западе «напоминает жульничество», и американцы «сыты этим по горло».

Журналист подчеркнул, что «никому не интересна страшилка о русских». Кроме того, он отметил, что украинский кризис не является вопросом национальной безопасности США.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что американские СМИ лгут о реальной ситуации в мире, в том числе и о конфликте на Украине.