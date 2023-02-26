Вашингтон, 26 февраля, 2023, 03:41 — ИА Регнум. Соединённые Штаты готовы пойти на прямую военную конфронтацию с Россией. Такое заявление сделал 25 февраля экс-сотрудник Госдепартамента Джеймс Сориано в статье для портала American Thinker.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Сориано напомнил утверждение президента США Джозефа Байдена, которое американский лидер сделал во время визита в Польшу. Глава Белого дома заявил, что украинский конфликт якобы никогда не станет победой для России.

«Эти высказывания являются частью длинного списка слов и дел США, показывающих, что Вашингтон готов рискнуть прямой военной конфронтацией с Россией», — пояснил Сориано.

Экс-сотрудник Госдепа США указал, что американские политики прямо и без стеснения говорят о цели «унизить Россию», и это «унижение» рассматривается как аспект политики и встроено в логику военного ответа НАТО на поле боя. По словам Сориано, именно поэтому НАТО хочет поддерживать украинскую армию в боевой готовности. Эскалационные действия военного альянса направлены на увеличение издержек, которые должна нести Россия, и в то же время на лишение ее ощутимых выгод.