Пекин, 26 февраля, 2023, 03:43 — ИА Регнум. Китайские военные велели американскому самолёту держаться подальше от воздушного пространства Китая, сообщает 25 февраля телеканал NBC News.

(сс) aceebee Самолёт P-8A Poseidon

Самолёт P-8 Poseidon ВМС США летел над Южно-Китайским морем недалеко от воздушной границы Китая. Неожиданно с китайской наземной радиостанции американцам поступило грозное предупреждение: «Больше не приближайтесь, иначе вы понесёте полную ответственность за это».

После этого в воздух поднялся китайский истребитель, который подлетел к американскому самолёту на расстояние всего 150 метров и таким образом сопровождал его в течение целого часа.

Военные США говорят, что подобные инциденты в Южно-Китайском море становятся всё более частыми, поскольку Китай пытается позиционировать себя как доминирующую силу в этом регионе и претендует на контроль над многими, в основном необитаемыми островами.