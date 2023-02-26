Брюссель, 26 февраля, 2023, 03:37 — ИА Регнум. Решение Евросоюза ввести запрет на транзит ряда товаров через российскую территорию является попыткой Брюсселя оказать давление на торговые связи третьих стран, говорится в комментарии постоянного представительства России при ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

В дипмиссии отметили, что Брюссель пошел на такой шаг впервые в рамках применения антироссийских санкций. Дипломаты отмечают, что указанные действия ударяют прежде всего по международной торговле.

«Подобные действия наносят вред не столько России, сколько в целом международной торговле, создавая искусственные препятствия на пути формировавшихся годами наиболее оптимальных маршрутов доставки товаров», — сказали в постпредстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля Совет Евросоюза запретил транзит и перевозку европейских товаров и технологий двойного назначения через территорию РФ, якобы опасаясь обхода Москвой санкций Брюсселя.