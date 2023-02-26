Москва, 26 февраля, 2023, 03:20 — ИА Регнум. Российскому образованию следует опираться на лучшее в его уникальных традициях после отказа от Болонской системы. Такое заявление сделал 25 февраля заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе педагогической дискуссии «Год педагога и наставника глазами педагога».

Дарья Антонова, ИА REGNUM Сергей Кириенко

Кириенко указал на столетние уникальные традиции российского и советского образования, которыми можно по праву гордиться.

«Мы не имеем права потерять это наследие, должны его бережно использовать, в том числе и наследие советской школы, которая по праву считалось одной из лучших в мире», — отметил Кириенко.

При этом Кириенко указал, что в современных условиях, в мире, который динамично меняется, не получится опираться лишь на опыт и наследие, важно учитывать и новые подходы и методы. По мнению Кириенко, искусство педагога состоит в том, чтобы найти правильный баланс между наработанным опытом, традициями и современным подходом.