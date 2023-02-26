Берлин, 26 февраля, 2023, 03:21 — ИА Регнум. «Золотого медведя», главную награду 73-го Международного Берлинского кинофестиваля, получила документальная картина «На Адаманте» французского режиссера Николя Филибера, сообщает 25 февраля сайт кинофестиваля.

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Фильм Филибера повествует об уникальной клинике — дневном центре для людей с психическими расстройствами, расположенном в плавучем здании в центре Парижа.

Награду за лучшую режиссуру получил французский режиссер Филипп Гаррель за фильм «Большая колесница».

«Серебряного медведя» за лучший сценарий получила немецкий кинорежиссер и сценарист Ангела Шанелек за фильм «Музыка».

Приз Большого жюри был присуждён фильму «Красное небо» немецкого режиссёра Кристиана Петцольда.

В основной конкурс фестиваля вошли 18 картин, Россия в программе участия не принимала.