Клермон-Ферран, Франция, 26 февраля, 2023, 03:04 — ИА Регнум. Новый мировой рекорд в прыжках с шестом был установлен шведским спортсменом Арманом Дюплантисом, который является чемпионом Олимпийских игр 2020 года в Токио, сообщается в микроблоге Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

Николай Иванов ИА REGNUM А.А.Дейнека. Мозаика «Сутки Советского неба». Прыгун с шестом. Станция метро «Маяковская»

Соревнования в помещении, в которых участвует легкоатлет, проходят в городе Клермон (Франция). Дюплантису удалось преодолеть отметку в 6,22 метра. Он превзошел собственный рекорд, который был установлен летом 2022 года на чемпионате мира в США. Тогда швед прыгнул на высоту в 6,21 метра.

Напомним, что Арман Дюплантис, помимо олимпийского золота, является обладателем золотой медали чемпионата мира 2022 года и золотой медали чемпионата в помещении в этом же году. Кроме того, он занимал первое место на чемпионатах Европы 2018 года и 2021 года (в помещении), а также второе — на чемпионате мира 2019 года.