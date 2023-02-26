Южно-Курильск, Сахалинская область, 26 февраля, 2023, 03:03 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло 26 февраля в акватории Тихого океана у Курильских островов. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

kremlin.ru Остров Кунашир

По данным ведомства, землетрясение было зарегистрировано в 00:40 по местному времени.

Эпицентр располагался в 148 километрах юго-западнее села Головнино на острове Кунашир. Очаг землетрясения находился на глубине 55 километров.

Подземные толчки магнитудой до 4,0 ощущались на Кунашире и до 3 баллов — на Шикотане. Пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась.