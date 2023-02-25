Рязань, 26 февраля, 2023, 02:49 — ИА Регнум. «Скопинский маньяк» Виктор Мохов, обвиняемый по уголовному делу о сокрытии убийства, был освобождён из-под стражи по решению суда в Рязанской области. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Уточняется, что Мохов был освобождён из-под ареста в связи с окончанием предельного срока содержания под стражей по статье, по которой ему вменяется обвинение. Все следственные действия по данному делу на сегодняшний день завершены, подозреваемый по делу об убийстве уже дал признательные показания.

Уголовное дело о сокрытии убийства было возбуждено в августе 2022 года. По данным следствия, Мохов скрыл информацию о том, что в его доме произошло убийство. Кроме того, Мохов помогал подозреваемому в убийстве переносить тело жертвы, чтобы скрыть следы преступления.

Суд избрал Мохову в качестве меры пресечения домашний арест, но после нарушения режима суд пересмотрел своё решение в пользу содержания под стражей.

Напомним, Мохов в 2005 году был осуждён на длительный тюремный срок за похищение двух несовершеннолетних девочек, которых он держал взаперти почти четыре года. После освобождения за Моховым был установлен административный надзор, в отношении него действует ряд запретов.