Лексингтон, США, 26 февраля, 2023, 02:40 — ИА Регнум. Грузовой поезд транспортной компании Norfolk Southern сошел с рельсов в американском штате Северная Каролина, 25 февраля передал телеканал Fox News со ссылкой на представителя организации.

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Инцидент произошел в районе города Лексингтон. Отмечается, что местному населению ничего не угрожает. К месту происшествия выдвинулись дополнительные силы Norfolk Southern, которые займутся расчисткой путей.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в американском штате Огайо железнодорожный состав, состоявший из около 50 вагонов с химикатами, сошел с рельсов. После аварии начался пожар, что привело к масштабной экологической катастрофе. Поездом владеет Norfolk Southern.