Москва, 26 февраля, 2023, 03:03 — ИА Регнум. Санкции Европейского союза перечёркивают правозащитную дипломатию, которая позволяла помогать людям. Об этом, комментируя своё включение в санкционный список ЕС, 26 февраля заявила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью ТАСС.

ombudsmanrf.org Татьяна Москалькова

«Эти действия нарушают Всеобщую декларацию прав человека и все другие международные правовые акты о правах человека. Они перечеркивают и демократический диалог, и правозащитную дипломатию, которая позволяла нам реально помогать людям. Остаётся только выразить сожаление, что с таким трудом выстроенные омбудсменами гуманитарные мосты сожжены в угоду политической конъюнктуре», — сказала Москалькова.

Она считает, что введение санкций в отношении института уполномоченного по правам человека является ещё одним свидетельством бессилия США и стран Евросоюза и их заинтересованности в эскалации конфликта. Москалькова подчеркнула, что экономические санкции против России, которые ставили целью снизить уровень жизни россиян, вызвать хаос и протесты в стране, не дали эффекта. Точно так же не достигли результата и санкции, направленные на запрет русской культуры, демонстрацию достижений России в области спорта, науки и образования, на деятельность журналистов, помогавших донести на Запад достоверную информацию о геноциде жителей ДНР и ЛНР.

«Господ из ЕС коробит правда о многолетнем геноциде жителей Донбасса и крымчан, о пытках и издевательствах над российскими военнослужащими, о судьбе пяти миллионов людей, бежавших в Россию от украинских бомбежек и обстрелов. Поэтому они делают всё возможное для того, чтобы не дать услышать правду гражданам стран Евросоюза», — сказала Москалькова.

Напомним, что в рамках десятого пакета санкций ЕС под действие ограничений попали 87 физических и 34 юридических лица.