Донецк, 26 февраля, 2023, 02:20 — ИА Регнум. Территорию ДНР за прошедшие стуик обстреляли 19 раз войска Украины. Об этом 26 февраля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

За прошедшие сутки представительством ДНР в СЦКК было зафиксировано 19 фактов ведения огня со стороны вооружённых формирований Украины (ВФУ). Из них на донецком направлении украинскими войсками было совершено 14 обстрелов из реактивной системы залпового огня (РСЗО), артиллерии калибром 155 мм и 152 мм. На горловском направлении зафиксировано пять обстрелов с применением артиллерии калибром 152 мм.

Всего по территории ДНР было выпущено 95 единиц боеприпасов. Под огнём ВФУ оказались: Пантелеймоновка, столица ДНР город Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район). В результате обстрелов были повреждены два домостроения на территории города Донецка.

Информация о жертвах среди гражданских лиц не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели мирного жителя в результате обстрелов ВСУ территории ДНР.