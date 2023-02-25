В Израиле задержали более 20 протестующих против судебной реформы
Times of Israel: в Израиле задержали более 20 человек в ходе протестов против судебной реформы
Тель-Авив, Израиль, 26 февраля, 2023, 02:17 — ИА Регнум. Израильские полицейские задержали 21 участника акции протеста против судебной реформы в стране, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на полицию Израиля.
Цитата из к/ф «Джокер». Реж. Тодд Филлипс. 2019. США
Беспорядки
Кроме того, в результате столкновений с протестующими в Тель-Авиве пострадало несколько полицейских. В течение нескольких часов все дороги в городе были перекрыты.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в акциях протеста против судебной реформы в Израиле приняли участие более 80 тысяч человек. Демонстрации прошли в городах Тель-Авив, Хайфа, Беэр-Шеве, Ашдод, Бейт-Шемеш и Кфар-Сав.