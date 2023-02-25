Берлин, 26 февраля, 2023, 02:23 — ИА Регнум. Трубы, оставшиеся после строительства газопровода «Северный поток — 2», германское правительство намерено использовать для нового трубопровода, сообщает 25 февраля газета Welt am Sonntag.

Pedant01 Трубы для газопровода «Северный поток-2»

Трубопровод предназначен для того, чтобы соединить терминал для приема сжиженного природного газа вблизи острова Рюген с Лубмином, находящимся в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания на севере Германии.

Федеральное правительство ведёт переговоры с компанией Nord Stream 2 о приобретении более 3 тысяч ранее не использовавшихся труб. Эти трубы остались после строительства «Северного потока — 2» и с тех пор хранятся на территории порта Мукран на острове Рюген. Правительство ФРГ хочет использовать их для строительства почти 40-километровой линии, чтобы соединить СПГ-терминал, который планируется построить в Рюгене, с Лубмином на материке.

Ни министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ, ни компания Nord Stream 2 не пожелали ответить на запрос издания. Газета подчёркивает, что планируемая сделка может оказаться сложной с юридической точки зрения, поскольку швейцарская компания Nord Stream 2 по-прежнему принадлежит российской компании Газпром.

Напомним, что из-за отказа правительства ФРГ ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2» поставки газа по нему так и не начались.