Лиссабон, 26 февраля, 2023, 02:02 — ИА Регнум. Тысячи людей вышли на улицы португальской столицы Лиссабона с требованием улучшить их уровень жизни на фоне высокой инфляции в стране, сообщает агентство Reuters.

Nathan Keirn Протест

Акция организована движением «Справедливая жизнь». Участники демонстрации пожаловались на то, что с каждым днем им становится всё труднее сводить концы с концами.

Журналисты напомнили, что в 2022 году цены на жилье в Португалии выросли на 18,7%, что стало самым большим показателем за последние три десятилетия. Вместе со стоимостью недвижимости также значительно поднялась арендная плата для жилых помещений.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января в Лиссабоне прошла массовая акция протеста учителей, которые потребовали повышения зарплаты и улучшения условий труда.