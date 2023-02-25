Угледар, ДНР, 26 февраля, 2023, 01:36 — ИА Регнум. Тяжелая огнеметная система «Солнцепек» используется российскими военными в боях под городом Угледар (ДНР), сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Тяжелая огнеметная система «Солнцепек»

Ведомство показало видеозапись с кадрами боевой работы расчетов, управляющими этим вооружением.

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В сообщении отмечается, что «Солнцепек» способен создавать перепад давления в зоне поражения, что позволяет уничтожать противника даже в укрытиях. После осуществления залпа огнеметная система покидает свою позицию. Результат удара проверяется разведкой с помощью беспилотного летательного аппарата.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что на южнодонецком направлении подразделения российских войск нанесли удары по отрядам ВСУ.