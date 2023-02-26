Захарова: большая часть денег, выделенная на антироссийские проукраинские акции, разворована

Москва, , 02:01 — REGNUM Антироссийские акции, прошедшие в годовщину начала СВО, обернулись против их организаторов. Об этом 25 февраля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Напомню, на акции по всему миру в годовщину СВО англосаксы и режим Зеленского потратили миллионы. Большая часть из этих денег была разворована. На остаток слепили инсталляций, и получилось настолько бездарно, что сыграло против них самих же», — написала Захарова.

24 февраля перед посольством России в Берлине украинскими активистами был установлен танк T-72, подорвавшийся на мине в окрестностях Бучи, который по замыслу активистов должен был «напоминать о победах ВСУ».

Однако жители германской столицы стали нести к танку цветы в память о погибших русских освободителях.

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