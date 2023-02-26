США ввели запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая смартфоны дороже $300

Вашингтон, , 01:24 — REGNUM Минторг США в рамках нового пакета санкций ввёл запрет на экспорт в Россию множества «предметов роскоши», к которым были отнесены смартфоны дороже $300, а также бытовая техника и электрооборудование. Об этом сказано в уведомлении, размещённом 25 февраля в Федеральном реестре — сборнике официальных документов американского правительства.

Смартфон hawkHD

В список так называемых «предметов роскоши» вошли 276 наименований гаджетов, бытовой техники и электротоваров. В частности, в Россию теперь запрещено экспортировать смартфоны, оптовая цена в США на которые выше $300 за единицу, а также фены для волос, тостеры, микроволновки, проигрыватели для виниловых пластинок, электропедали для создания звуковых эффектов на музыкальных электроинструментах.

Кроме того, под запрет на экспорт в Россию попали электронные весы, чья цена выше $100 и холодильники дороже $750, вентиляторы разных типов, принтеры дороже $300, пылесосы со встроенным электродвигателем дороже $100 и другие товары.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол России в США Анатолий Антонов назвал новые антироссийские санкции Вашингтона «необдуманными».

Читайте ранее в этом сюжете: Посол России оценил новые санкции США против России