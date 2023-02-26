В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,5

Порт-Морсби, , 01:05 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,5 были зарегистрированы в Папуа — Новой Гвинее, сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

Землетрясение Angelo_Giordano

Эпицентр землетрясения находился в 58 км к юго-востоку от города Кандриан, а его очаг залегал на глубине 65 км. Угроза цунами не объявлялась. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля у побережья острова Хоккайдо на севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1.

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