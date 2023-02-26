Глава МВД Украины: ни один из «коллаборантов» не избежит наказания
Киев, 26 февраля 2023, 01:24 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко выступил с очередными угрозами в адрес «коллаборантов», сообщает 25 февраля пресс-служба правительства Украины.
Клименко подчеркнул, что правоохранители никого не забывают. И совместно со Службой безопасности Украины и офисом генерального прокурора выявляют «коллаборантов».
По его словам, есть много материалов и заочных подозрений, которые объявляют и ушедшим вместе с российскими войсками, и тем, кто сейчас находится на территориях, контролируемых Россией.
«Мы знаем, кто проводил и организовывал «выборы», кто агитировал, кто в школах преподавал «великую русскую историю», кто хотел исказить наше государство. Ни один из этих людей не избежит наказания», — пригрозил глава МВД.
Напомним, что имеются многочисленные сведения о массовых расправах украинских карателей над мирным населением на территориях, захваченных ВСУ.
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