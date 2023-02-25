Киев, 26 февраля, 2023, 01:24 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко выступил с очередными угрозами в адрес «коллаборантов», сообщает 25 февраля пресс-служба правительства Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский боевик

Клименко подчеркнул, что правоохранители никого не забывают. И совместно со Службой безопасности Украины и офисом генерального прокурора выявляют «коллаборантов».

По его словам, есть много материалов и заочных подозрений, которые объявляют и ушедшим вместе с российскими войсками, и тем, кто сейчас находится на территориях, контролируемых Россией.

«Мы знаем, кто проводил и организовывал «выборы», кто агитировал, кто в школах преподавал «великую русскую историю», кто хотел исказить наше государство. Ни один из этих людей не избежит наказания», — пригрозил глава МВД.

Напомним, что имеются многочисленные сведения о массовых расправах украинских карателей над мирным населением на территориях, захваченных ВСУ.