В Буркина-Фасо террористы напали на военный конвой и убили более 70 солдат

Уагадугу, , 00:24 — REGNUM Группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за убийство более 70 военнослужащих при нападении из засады на конвой на севере Буркина-Фасо, передает телеканал ABC News.

Солдаты в Африке Marines.mil

Речь идет об атаке, произошедшей недалеко от населенного пункта Деу в провинции Удалан. В результате нападения также получили ранения десятки военнослужащих, а еще пятеро — были взяты в плен.

Один из солдат, попавших в засаду в Деу, рассказал, что количество боевиков, атаковавших конвой, было более 300, что значительно превышало численность армейского подразделения.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля правительство Буркина-Фасо распространило информацию о том, что в провинции Сум на севере Буркина-Фасо боевики похитили около 50 женщин.