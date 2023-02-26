Власти ДНР намерены восстановить в Мариуполе металлургический комбинат имени Ильича

Мариуполь, ДНР, , 00:39 — REGNUM Комбинат «Азовсталь» в Мариуполе в том виде, в котором он существовал раньше, восстанавливаться не будет. Это подтвердил 25 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью донецкому телеканалу «Оплот ТВ».

«Азовсталь». 2012 Odessicus

На территории «Азовстали» будут открыта технопарк и экопарк. Они будут работать по современным технологиям, исключающим ущерб экологии.

Металлургический комбинат имени Ильича, построенный в своё время с учётом «розы ветров», по словам Пушилина, будет восстановлен с учётом российских стандартов с применением, в частности, новых очистных сооружений.

Напомним, что металлургический комбинат имени Ильича и комбинат «Азовсталь» были освобождены от украинских боевиков в апреле и мае 2022 года.

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