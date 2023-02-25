Захарова сравнила хирурга Рошаля под санкциями ЕС с Айболитом в заложниках у пиратов

Москва, , 23:58 — REGNUM Включение в санкционные списки Евросоюза российского детского хирурга Леонида Рошаля прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова 25 февраля в своём телеграм-канале.

Леонид Рошаль Doctor-roshal.ru

«Доктор Рошаль в санкционном списке — это как Айболит в заложниках у пиратов», — написала Захарова.

По мнению российского дипломата, объяснить подобный шаг со стороны Запада можно не только злобой, ненавистью и невежеством, этому есть ещё одно объяснение.

«Я думаю, что тут есть еще одна причина. Подобное кощунство должно окончательно продемонстрировать, где свет, а где тьма», — заключила российский дипломат.

Напомним, доктор Рошаль — президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, бывший директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Президент Национальной медицинской палаты. В 1996 году журналисты назвали доктора Рошаля «Детским доктором мира».

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