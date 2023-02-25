Президент Черногории выдвинул свою кандидатуру на третий срок
Президент Черногории Джуканович заявил о выдвижении своей кандидатуры на третий срок
Подгорица, 25 февраля, 2023, 23:56 — ИА Регнум. Действующий черногорский президент Мило Джуканович выдвинул свою кандидатуру на третий срок. Об этом он заявил 25 февраля в ходе специальной пресс-конференции.
Он отметил, что поставил себе цель — победить в первом туре голосования. Вместе с тем Джуканович не исключает, что будет и второй тур выборов.
Президент Черногории избирается сроком на пять лет. Очередные президентские выборы в стране пройдут 19 марта.
Джуканович был президентом республики с 1998 по 2002 год, а в 2018 году он избрался на второй срок. Политик также пять раз занимал должность премьер-министра Черногории.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря сторонники Мило Джукановича вступили в столкновения с полицией в черногорской столице Подгорице. Стычки произошли на фоне принятия в Черногории закона, уменьшающего властные полномочия президента.