Подгорица, 25 февраля, 2023, 23:56 — ИА Регнум. Действующий черногорский президент Мило Джуканович выдвинул свою кандидатуру на третий срок. Об этом он заявил 25 февраля в ходе специальной пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Мило Джуканович

Он отметил, что поставил себе цель — победить в первом туре голосования. Вместе с тем Джуканович не исключает, что будет и второй тур выборов.

Президент Черногории избирается сроком на пять лет. Очередные президентские выборы в стране пройдут 19 марта.

Джуканович был президентом республики с 1998 по 2002 год, а в 2018 году он избрался на второй срок. Политик также пять раз занимал должность премьер-министра Черногории.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря сторонники Мило Джукановича вступили в столкновения с полицией в черногорской столице Подгорице. Стычки произошли на фоне принятия в Черногории закона, уменьшающего властные полномочия президента.