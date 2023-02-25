Кандидат в президенты США Рамасвами указал, что военная помощь Киеву ослабляет страну

Вашингтон, , 23:44 — REGNUM Помощь Украине ослабляет США, делая страну уязвимой перед Китаем. Такое заявление сделал 25 февраля кандидат на пост главы Белого дома от республиканцев Вивек Рамасвами в своём Twitter.

США и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы думаем, что выглядим сильнее, помогая Украине, но на деле мы становимся слабее против Китая», — указал Рамасвами.

По мнению кандидата в президенты США, Китаю выгодно затягивание украинского конфликта, так как он истощает военный потенциал США и таким образом влияет на поддержку Белым домом Тайваня.

Напомним, республиканец Рамасвами ранее объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США на выборах 2024 года. Он стал третьим кандидатом на пост главы государства наряду с экс-президентом США Дональдом Трампом и бывшим постоянным представителем США при ООН Никки Хейли.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кандидат в президенты США Рамасвами осудил оказание Вашингтоном помощи Киеву, отметив, что военные Соединенных Штатов должны прежде всего защищать свою территорию. Также он указал, что за малую часть выделяемых Киеву денег можно было бы полностью решить проблему наркотиков в США.

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