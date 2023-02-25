Соледар, ДНР, 25 февраля, 2023, 23:45 — ИА Регнум. Город Соледар будет отстроен заново, заявил 25 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью телеканалу «Оплот ТВ».

denis-pushilin.ru В Соледаре

По словам Пушилина, предприятие «Артёмсоль» будет работать. Уже определены инвесторы для его восстановления.

Для того чтобы предприятие могло функционировать, его работникам необходимо жильё. Пушилин считает, что заново восстанавливать дома частного сектора, которых в городе было большинство, нецелесообразно. Это слишком долго, дорого и трудно контролируемо. Поэтому фактически будет отстроен новый Соледар, состоящий из многоквартирных жилых домов.

Напомним, что Соледар после ожесточённых боёв был освобождён российскими силами в январе 2023 года.