На границе штатов Миннесота и Висконсин разбился легкомоторный самолет, погиб один человек

Вашингтон, , 23:37 — REGNUM Один человек погиб при крушении легкомоторного самолета на границе американских штатов Миннесота и Висконсин, 25 февраля передает телеканал ABC News.

Легкомоторный самолет Bob Adams

Инцидент произошел возле Мемориального моста Ричарда И. Бонга, соединяющего города Дулут (Миннесота) и Супериор (Висконсин). Самолет разбился о лед в заливе Сент-Луис.

На борту воздушного судна находился только пилот — 52-летний мужчина. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб обнаружили, что в салон самолета попала вода и он оказался частично затоплен.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля в американском штате Невада упал санитарный самолет CareFlight. Авиакатастрофа унесла жизни пятерых человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Как минимум пять человек погибли при крушении самолета в Неваде — ABC