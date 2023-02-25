Киев, 25 февраля, 2023, 23:28 — ИА Регнум. Результатом политики, проводимой президентом Украины Владимиром Зеленским при поддержке западных стран, станет демографическая катастрофа в стране. Такое заявление сделал 25 февраля бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Соскин указал, что Зеленский и его администрация, отказываясь от урегулирования конфликта, фактически разрушают демографическую систему Украины. Экс-советник Кучмы напомнил, что женщины массово покидают страну, а мужчины, напротив, из-за действия военного положения не могут выехать за пределы Украины.

«Происходит уничтожение украинской нации, украинского народа. Уничтожается семья как институт, уничтожается в принципе деторождение на Украине — это сделал Зеленский», — заявил Соскин.

Кроме того, экс-советник Кучмы пояснил, что страны Запада со своей стороны способствуют разжиганию конфликта военными поставками Киеву. По мнению Соскина, конфликт скажется на будущем страны самым катастрофическим образом. Демографические данные по Украине за 2022 год ясно покажут результаты политики, проводимой в стране властями при поддержке западных стран, добавил Соскин.