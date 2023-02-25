Рим, 25 февраля, 2023, 23:31 — ИА Регнум. В разных городах Италии прошли манифестации во имя достижения мира на Украине и против направления оружия киевскому режиму, сообщает 25 февраля ТАСС.

Флаг Италии

Самые многочисленные из них состоялись в Генуе и Милане. Акции в рамках инициативы «Едины за мир и против направления оружия на Украину» проводятся в координации с городами Франции, Германии и Испании.

Демонстрация с требованиями прекратить поставки оружия на Украину также состоялась в центре Рима.

Во Флоренции около 2500 человек выстроились в живую цепь вокруг галереи Уффици, чтобы сказать «да» миру и «нет» войне на Украине и всем другим войнам.

Напомним, что итальянский премьер-министр Джорджа Мелони подписала в Киеве совместную итальянско-украинскую декларацию, в которой взяла на себя обязательство и дальше поставлять оружие на Украину.