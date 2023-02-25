В Татарстане произошла массовая авария с семью грузовиками
В Татарстане трое человек пострадали при столкновении семи грузовиков
Елабужский район, Татарстан, 25 февраля, 2023, 23:09 — ИА Регнум. По меньшей мере трое человек пострадали в результате столкновения семи грузовых автомобилей в Татарстане, 25 февраля сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло на 1014-м километре трассы М7 в Елабужском районе республики. Отмечается, что жизни пострадавших ничего не угрожает.
По предварительной информации, авария началась с опрокидывания бензовоза на проезжей части, после чего с грузовиком столкнулось несколько попутных автомобилей. Из-за происшествия было полностью перекрыто движение в сторону Казани.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля в Георгиевском округе на Ставрополье произошло лобовое столкновение автомобилей, которое унесло жизни шестерых человек. Еще трое человек получили травмы.