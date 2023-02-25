Врио главы ДНР Пушилин сообщил о ходе разминирования на заводе Ильича в Мариуполе

Донецк, , 22:51 — REGNUM Работы по разминированию на металлургическом заводе Ильича в Мариуполе (ДНР) продолжаются, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 25 февраля в эфире телеканала «Оплот ТВ».

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича Никита Третьяков © ИА REGNUM

«Там заняло достаточно серьезное время и еще проходит разминирование. Представляете, сколько там еще осталось», — сказал он.

Врио главы ДНР отметил, что в перспективе объект будет восстановлен. Он отметил, что завод «Ильича» сравним по размерам с настоящим городом.

«Здесь я не вижу никаких (препятствий). Просто не так быстро его восстановить в полном объеме, как хотелось бы, потому что это целый город — завод «Ильича», — добавил Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января Денис Пушилин в беседе с РИА Новости заявил, что в восстановлении Мариуполя начался новый этап, который потребует совершенно другого подхода.

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