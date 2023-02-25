Оттава, 25 февраля, 2023, 22:50 — ИА Регнум. Премьер-министра Канады Джастина Трюдо во время его выступления в Торонто освистали за произнесённый им националистический лозунг. Об этом 25 февраля сообщили канадские СМИ.

President.gov.ua Джастин Трюдо

На митинге в поддержку Украины премьер-министр Канады взошёл на трибуну в шарфе цветов украинского флага. После дежурных слов «Канада остаётся с Украиной» политик произнёс известный лозунг националистов: «Слава Украине!»

Вместо поддержки, которую, по всей видимости, ожидал Трюдо, из толпы собравшихся раздались свист и нецензурные выкрики в адрес политика. Премьер Канады не растерялся и продолжил свою речь, но во время всего выступления Трюдо люди громко скандировали нецензурную речёвку.

Заявление Трюдо о выделении Украине очередного пакета помощи было встречено всеобщим гулом неодобрения.