Анкара, 25 февраля, 2023, 22:52 — ИА Регнум. В зоне землетрясения в Турции фиксируются всё новые афтершоки, сообщает 25 февраля агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Об этом заявил генеральный директор управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) Орхан Татар.

По словам чиновника, с 6 февраля зафиксировано в общей сложности 9 470 афтершоков. Это свидетельствует о том, что число афтершоков не уменьшается. В среднем через каждые три минуты происходит афтершок.

Татар считает, что повторные толчки продлятся ещё очень долгое время, предположительно, около двух лет.

Чиновник вновь призвал граждан не подходить близко к сильно повреждённым зданиям, так как существует опасность их обрушения даже от небольшого повторного толчка.

Напомним, что в результате землетрясения в Турции погибло болеее 44 тысяч человек.