Москва, 25 февраля, 2023, 22:28 — ИА Регнум. Процесс изменения стратегических и геополитических отношений стал причиной приостановки Россией своего участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил телеканалу НТВ директор ФСБ Александр Бортников, комментируя послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бортников

«Идет процесс переформатирования отношений. И стратегических отношений, и геополитических отношений», — сказал он.

Глава службы также отметил, что ему не было известно заранее о той части послания российского лидера, которая касалась ДСНВ.

«Я не знал ничего, откровенно скажу. Президент сам работал над этим документом», — добавил Бортников.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор призвал власти США прислушаться к Владимиру Путину после его решения приостановить участие России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. Эксперт полагает, что адекватная реакция американской стороны поможет не допустить глобальной ядерной катастрофы.