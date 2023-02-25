Под санкции Евросоюза попали 87 деятелей, в том числе главред ИА REGNUM Марина Ахмедова

Брюссель, , 22:35 — REGNUM Десятый пакет санкций в отношении России ввёл Евросоюз. Соответствующие нормативные акты были опубликованы 25 февраля в официальном журнале ЕС.

Главный редактор агентства Regnum Марина Ахмедова © Фото из личного архива

В рамках нового пакета санкционных мер под действие ограничений попали 87 физических и 34 юридических лица. В «чёрный список» Евросоюз включил и главного редактора ИА REGNUM Марину Ахмедову с формулировкой: «За деятельность, подрывающую суверенитет Украины».

«Евросоюз опубликовал 10-й пакет санкций. В нем я со своим старшим товарищем главой СПЧ Валерием Фадеевым. Я не против, но с учётом того, что я никогда ничего не имела и по своим финансовым доходам не могла бы иметь в Европе, вопрос — зачем. Каждый новый пакет все бесполезнее и бесполезнее», — так прокомментировала главред ИА REGNUM Марина Ахмедова в своём телеграм-канале новость о введении Евросоюзом в отношении неё индивидуальных санкций.

Кроме того, ограничительные меры введены Евросоюзом в отношении главреда «Литературной газеты» Максима Замшева, главреда телеканала «Россия-24» Евгения Бекасова, замгендиректора Первого канала Кирилла Клейменова и замгендиректора АО «Национальная медиа группа» Александра Акопова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вступлении в силу десятого по счёту пакета санкций Евросоюза. Документ был подготовлен специально к годовщине начала российской спецоперации по денацификации Украины. На сегодняшний день в санкционном списке значатся 1386 человек и 171 организация.

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