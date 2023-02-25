«Тинькофф инвестиции» переводит активы клиентов в другую компанию из-за санкций ЕС

Москва, , 21:48 — REGNUM «Тинькофф инвестиции» сообщили о намерении защитить активы клиентов, переведя их в другую компанию, не попадающую под санкции. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 25 февраля на официальном телеграм-канале брокера.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы подготовились к любым возможным событиям и разработали инфраструктурное решение, которое позволит в течение одной-трех недель бесшовно для клиентов перевести активы в новую неподсанкционную компанию», — сказано в сообщении.

В компании пообещали в ближайшее время после изучения текста решения Еврокомиссии о введенных против банка «Тинькофф» санкциях прокомментировать это решение более подробно.

Ранее сообщалось, что ЕС включил «Тинькофф» в 10-й пакет санкций против РФ. Комментируя это решение в телеграм-канале, компания заявила, что была готова к этому сценарию и много месяцев работала над тем, чтобы все её сервисы работали в штатном порядке. Также отмечено, что санкции не влияют на обслуживание многомиллионной аудитории клиентов банка.