Абуджа, 25 февраля, 2023, 21:49 — ИА Регнум. В Нигерии на избирательный участок 25 февраля во время выборов зашла группа вооружённых молодых людей, которые устроили стрельбу. Об этом сообщает местная газета The Punch.

Ochiwar Скорая помощь. Нигерия

По данным журналистов, инцидент произошёл на участке в городе Офони штата Байелса. В результате стрельбы были легко ранены две женщины.

Сообщается, что стрелявших обезвредили и схватили избиратели. Они передали злоумышленников полиции. После этого голосование продолжилось.

Напомним, 25 февраля в Нигерии стартовали президентские и парламентские выборы. В этот день были приняты меры безопасности, в том числе власти закрыли госграницу.