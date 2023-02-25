Оттава, 25 февраля, 2023, 21:25 — ИА Регнум. В Канаде в ближайшие дни установится очень холодная погода. По прогнозам синоптиков, морозы могут достигать -52°С. Об этом говорится в распространенном информационном бюллетене канадского национального метеобюро.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мороз

Особенно холодно будет в северных районах провинций Квебек, Ньюфаундленд и Лабрадор — от 45°С до 52°С. Немного теплее — от 25 до 40 градусов ниже нуля — будет воскресенье 26 февраля в некоторых районах провинций Альберта, Британская Колумбия, Онтарио и Саскачеван.

Напомним, о чрезвычайно холодной зиме 2022–2023 года в Канаде говорилось еще летом 2022 года. Как сообщало канадское издание The Old Farmer’s Almanac, холода ожидают большую часть территории страны, причем они наступят рано, еще в ноябре, предупреждало издание.