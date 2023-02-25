В ДНР сообщили о планах восстановить химический комбинат «Стирол»
Донецк, 25 февраля 2023, 21:30 — REGNUM Власти Донецкой Народной Республики планируют восстановить в Горловке химический комбинат «Стирол». Об этом 25 февраля сообщил на телеканале «Оплот ТВ» врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Уже есть несколько претендентов из инвесторов, которые готовы зайти на это предприятие, то есть его восстановить и запустить», — сказал Пушилин.
Он сообщил, что планируется в целом развивать химическую отрасль в регионе. По словам Пушилина, это будет экономически целесообразно.
Напомним, концерн «Стирол» был одним из крупнейших производителей минеральных удобрений в Европе. Его доля в мировом экспорте аммиака и карбамида, полимерных материалов достигала 3%.
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