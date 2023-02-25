Донецк, 25 февраля, 2023, 21:30 — ИА Регнум. Власти Донецкой Народной Республики планируют восстановить в Горловке химический комбинат «Стирол». Об этом 25 февраля сообщил на телеканале «Оплот ТВ» врио главы ДНР Денис Пушилин.

Официальное интернет-представительство президента России Денис Пушилин

«Уже есть несколько претендентов из инвесторов, которые готовы зайти на это предприятие, то есть его восстановить и запустить», — сказал Пушилин.

Он сообщил, что планируется в целом развивать химическую отрасль в регионе. По словам Пушилина, это будет экономически целесообразно.

Напомним, концерн «Стирол» был одним из крупнейших производителей минеральных удобрений в Европе. Его доля в мировом экспорте аммиака и карбамида, полимерных материалов достигала 3%.