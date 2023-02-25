Бухарест, 25 февраля, 2023, 21:11 — ИА Регнум. Румынский политик Альберто-Иосиф Караян, вышедший на онлайн-совещание местного совета Бухареста прямо из душа, был отправлен в отставку. Инцидент произошел 25 февраля. Видеокадрами с места события поделился портал Realitatea.net.

Цитата из видео с канала: MARIK778 Альберто-Иосиф Караян подключился к онлайн-заседанию, принимая душ

На них видно, как представитель Социал-демократической партии, судя по всему, случайно забыл отключить видео, и его коллеги по ту сторону экрана смогли наблюдать, как он моет голову в душе. Ситуация продолжалась несколько секунд, пока политик не понял, что его видят, и не отключил видеокамеру.

Уточняется, что после этого инцидента он был уволен. Однако информации о том, оставили ли его в рядах партии, нет.