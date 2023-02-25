Париж, , 21:18 — REGNUM Во Франции 25 февраля возле двух заводов группы компаний по производству оружия Nexter прошли акции протеста, участники которых потребовали не отправлять военную помощь Киеву. Об этом сообщает ТАСС.

Франция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным журналистов, одна акция прошла под Версалем возле ворот предприятия.

«Как француз, живший в Донбассе с 2015 года по настоящее время, я вижу, как изменилась подача в СМИ, как себя ведут проукраинские активисты в соцсетях», — сказал организатор акции Карл Пенсмен.

Он сообщил журналистам, что жизни участников акции постоянно угрожают. Пенсмен также рассказал, что прошлым летом посетил Донбасс и там попал под обстрелы французских САУ Caesar. По его словам, среди руководства Франции нет достаточно смелых политиков, чтобы отказаться от поставок оружия на Украину.

Вторая акция прошла возле коммуны Роан, расположенной в 90 км северо-западней Лиона. Там находится крупнейший завод Nexter. Отмечается, что в обоих случаях акции прошли спокойно.

Напомним, Франция, кроме САУ Caesar, поставляет Киеву бронеавтомобили AMX-10 RC.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции рассказали о неожиданных трудностях для танков Запада на Украине