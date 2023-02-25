Турист из Читы скончался при восхождении в Приэльбрусье
Нальчик, 25 февраля 2023, 20:52 — REGNUM В Кабардино-Балкарии скончался при восхождении 59-летний альпинист из Читы. Его тело обнаружили спасатели без признаков жизни на высоте 4800 метров около скал Пастухова. Причины смерти устанавливаются, сообщили 25 февраля в пресс-службе регионального управления МЧС.
«Спасатели обнаружили тело альпиниста 1964 г. р. из г. Чита без признаков жизни на высоте 4800 метров, спустили на поляну «Азау», где передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина совершал восхождение в группе из пяти человек. Предварительной причиной гибели называют сердечный приступ.
Ранее сообщалось, что 25 февраля в Кабардино-Балкарии погиб под лавиной сноубордист из Воронежа.
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