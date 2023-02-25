Нальчик, 25 февраля, 2023, 20:52 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии скончался при восхождении 59-летний альпинист из Читы. Его тело обнаружили спасатели без признаков жизни на высоте 4800 метров около скал Пастухова. Причины смерти устанавливаются, сообщили 25 февраля в пресс-службе регионального управления МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«Спасатели обнаружили тело альпиниста 1964 г. р. из г. Чита без признаков жизни на высоте 4800 метров, спустили на поляну «Азау», где передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина совершал восхождение в группе из пяти человек. Предварительной причиной гибели называют сердечный приступ.

Ранее сообщалось, что 25 февраля в Кабардино-Балкарии погиб под лавиной сноубордист из Воронежа.